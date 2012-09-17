За крок від «золота» Кубка Співдружності

З 20 по 22 вересня у Бресті (Білорусь) проходитиме останній, четвертий етап Кубка Співдружності з хокею на траві. Наразі у цьому турнірі впевнено лідирує вінницька команда «Олімпія-Колос-Секвоя». Аби виграти престижний трофей вдруге поспіль, підопічним Павла Мазура у завершальних трьох матчах у Білорусі треба здобути одну-дві перемоги чи завершувати зустріч з конкурентами унічию. Поки що відрив «ОКС» від головного переслідувача ХК «Мінськ» сягає 5 очок, а від «Динамо» (Електросталь, Московська область) – 7.

16 вересня у Вінниці фінішував перший тур чемпіонату України, після якого «ОКС», яка є діючим чемпіоном країни, впевнено вийшла у лідери.

– Чемпіонат України допомагає нам здобути необхідну ігрову практику перед міжнародними баталіями, – сказав головний тренер «ОКС» і національної збірної України Павло Мазур. – Нашу команду у міжсезоння підсилив Дмитро Луппа, який до цього виступав у іншій вінницькій команді – «ШВСМ-Олімпії-Динамоз. Ми відпускали цього гравця задля інтересів молодіжної збірної України, яка складається переважно з «динамівців», але після проведення молодіжного чемпіонату Європи повернули назад. Натомість до «ШВСМ-Олімпія-Динамо» перейшли кілька молодих виконавців з нашої команди.

Як нагадав Павло Мазур, в Україні у «ОКС» немає сильних конкурентів, а Кубок Співдружності не дає можливості здобути регулярну практику виступів на найвищому міжнародному рівні. Виходом з цього становища Павло Мазур бачить створення Континентальної ліги з хокею на траві – по аналогії з проектом, який успішно реалізовано у хокеї з шайбою.