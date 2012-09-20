З машини вкрали купу грошей і пістолет

19 вересня о 12.00 год. до 2-го відділу міліції з заявою звернувся Т., 1980 р. н., вінничанин про те, що з його автомобіля «МІTSUBICHI L-200», який знаходився по вул. Космонавтів поблизу дошкільного закладу "ТЕРЕМОК", шляхом підбору ключа, скоєна крадіжка.

Про це повідомляє ДАІ у Вінницькій області.

З автівки були вкрадені: барсетка, в якій знаходилися 12 тис. грн. і 140 дол. США, 50 Євро, пристрій для відстрілу гумових куль "ФОРТ 12 Р, мобільний телефон "НОКІА 6300" та документи на його ім'я (посвідчення мисливця, дозвіл на зброю паспорт громадянина України, посвідчення водія, тех. паспорт на причіп), печатка представника тех. нагляду, кредитні картки КБ "Укрсіцбанк", КБ "РодовідБанк".

У скоєному правоохоронці вбачають ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.