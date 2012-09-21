Машинобудівні підприємства Вінниччини наторгували на 1 мільярд

Основним видом економічної діяльності майже 20% промислових підприємств області є машинобудування, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) яких становить майже 5% обсягу реалізованої промислової продукції підприємств Вінницької області за 2011 рік.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

За розмірами підприємств 86,1% машинобудівних підприємств складають малі підприємства, 13,5% – середні підприємства, 0,4% – великі підприємства.

За видами промислової діяльності серед підприємств машинобудування Вінниччини 49,0% займаються виробництвом електричного, електронного та оптичного устаткування, 47,6% виробництвом машин та устаткування та лише 3,4% здійснюють виробництво транспортних засобів та устаткування.

На машинобудівних підприємствах Вінниччини зайнято майже 9,0 тис. осіб, що становить понад 14,3% загальної кількості зайнятих працівників в цілому у промисловості області. На малих підприємствах зайнято 1,6 тис. осіб (18,2% зайнятих в машинобудуванні).

За підсумками 2011 р. машинобудівними підприємствами області було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 954,1 млн. гривень, що на 6,3% більше ніж у минулому році.

В розвитку підприємств машинобудування спостерігається позитивна динаміка до зростання обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) та покращення фінансового результату діяльності.

Зокрема, в 2010р. в порівнянні з попереднім роком обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) зріс на 8,4%, в 2011р. в порівнянні з 2010р., відповідно на 6,3%.

Збільшення обсягу реалізації призвело до покращення фінансових результатів діяльності підприємств машинобудування. Так, якщо за підсумками діяльності 2009р. машинобудівні підприємства області отримали збиток до оподаткування, то в 2010р. – прибуток на 15,9 млн. гривень, за 2011р. – прибуток на 35,1 млн. гривень, зменшилась і кількість збиткових підприємств (в 2011р. в порівнянні з попереднім роком частка збиткових підприємств зменшилась на 2,6%.).

Суттєво покращилась ефективність діяльності машинобудівних підприємств – рівень рентабельності їх операційної діяльності в 2011р. склав 3,8% (проти 2,7% по промисловості), що на 1,6%. вище рівня попереднього року.