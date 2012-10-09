Кандидата в депутати зробили колядником
16:39, 09 жовтня 2012Вінниця
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Зіпсували білборди Ваисля Онопенка
У Вінницькій області по виборчому округу №14 зафіксовано факти чорного піару проти кандидата у депутати Василя Онопенка, який йде самовисуванцем.
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
Так, у місті Гнівань Тиврівського району та місті Бар Барського району на білборді Василя Онопенка на прізвищі кандидата чорний піар – наклейка «суддя-колядник».
За словами представників штабу Василя Онопенка, таких фактів було шість.
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