Кандидата в депутати зробили колядником

У Вінницькій області по виборчому округу №14 зафіксовано факти чорного піару проти кандидата у депутати Василя Онопенка, який йде самовисуванцем.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Так, у місті Гнівань Тиврівського району та місті Бар Барського району на білборді Василя Онопенка на прізвищі кандидата чорний піар – наклейка «суддя-колядник».

За словами представників штабу Василя Онопенка, таких фактів було шість.