У Барі за Жеребнюка агітують діти

У місті Бар Вінницької області проводяться агітаційні заходи на підтримку кандидата у депутати по виборчому округу №14 Віктора Жеребнюка за участю неповнолітніх дітей

За повідомленням довготермінового спостерігача Громадянської мережі ОПОРА, дітям 10-13 років для катання на території площі міста безкоштовно надаються роликові ковзани. Проте, щоб покататися на роликах, діти мають одягти футболку з символікою та ім’ям кандидата Віктора Жеребнюка.

Вказаний факт суперечить п.7 ст.2 Закону України «Про вибори народних депутатів України», згідно з якою участь у передвиборній агітації можуть брати громадяни України, які мають право голосу.