АМКУ оштрафував «Вінницягаз» за нав’язування розробки техумов

Вінницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України винесло рішення проти ПАТ «Вінницягаз», яким визнано факт зловживання з боку підприємства монопольним становищем. Йдеться про нав'язування побутовим споживачам замовлення розробки нових технічних умов на заміну побутових газових приладів, а також замовлення розробки нових проектів газопостачання при заміні окремих побутових газових приладів.

Сума накладених Комітетом за ці порушення штрафних санкцій становить 136 тисяч гривень.

Втім, як повідомили радіокомпанії «Місто над Бугом» в прес-службі ПАТ «Вінницягаз», підприємство не погоджується з таким рішенням і має намір його оскаржити.