15 вінничанам вже дали штраф за спалювання листя

З 1-го жовтні мобільні групи проводять спільні щоденні рейди по приватному сектору обласного центру. Вони слідкують за тим, аби мешканці Вінниці не спалювали опале листя, траву та інші відходи. Крім того, перевіряють наявність дозволів на тимчасове складування будівельних матеріалів поблизу домоволодіння, наявність договорів про вивіз твердих побутових відходів тощо. На тих мешканців, які порушують Правила благоустрою території міста, складають протоколи про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Лише з початку місяця виявлено 53 порушника, яким адмінкомісії вже призначили або ж невдовзі назначать суму штрафу. А на сьогодні для вінничан ця сума становить від 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб – від 850 до 1700 грн.

З початком осені знову активізувалась робота щодо недопущення спалювання листя та побутових відходів на території міста. На відміну від попередніх років, коли проводилась роз’яснювальна робота серед мешканців, у цьому році перейшли до більш серйозних кроків.

о-перше, до складу мобільних груп увійшли представники різних контролюючих органів. Це – дільничні інспектори міліції, працівники санітарно-епідеміологічної служби, державної екологічної інспекції, працівники виконавчих органів міської ради, квартальні комітети тощо. Цей крок обумовлений тим, що у разі фіксації спалювання листя, складування відходів тощо, представники відповідних служб можуть скласти одразу декілька протоколів – щодо порушення Правил благоустрою території міста Вінниці, а також щодо забруднення навколишнього середовища. Відтак, сума штрафу, яку призначить адміністративна комісія, може бути значно вищою від мінімальної.

По-друге, на відміну від попередніх років, мобільні групи працюють з ранку і до вечора. А отже і контроль за дотриманням вимог законодавства також посилено.

- Наші мобільні групи здійснюють як самостійні перевірки тих чи інших мікрорайонів із приватною забудовою, так і перевіряють інформацію, яка надходить на номер телефону 15-60 відділу «Цілодобова варта» від городян, - розповідає начальник інспекції контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Вінниці Василь Гайовик. – Це значно покращує роботу мобільних груп, оскільки диспетчери оперативно у будь-який час доби передають інформацію про місце, де горить багаття, отже, і відповідні бригади вирушають одразу ж на місце пригоди. Така оперативність зменшує шанс деяких вінничан «знищити докази», загасивши вогнище.

Загалом ситуація відносно спалювання листя на території Вінниці поступово покращується. Сьогодні вінничани все більше користуються послугою сміттєвозів, які забирають пакети із листям абсолютно безкоштовно у день вивозу твердих побутових відході.

- Те, що люди стали менше спалювати листя, підтверджується ще і тим, що останнім часом димові «завіси» над містом зустрічаються значно менше, - говорить Василь Гайовик. – Проте, це не дає нам підстав для того, аби послаблювати роботу мобільних груп. Наразі ще не все листя опало із дерев, тож робота триватиме і надалі». Крім того, ті мешканці, територія присадибної ділянки яких це дозволяє, роблять «компостну яму». Це допомагає не лише вберегтися від шкідливих викидів, які потрапляють в атмосферу під час спалювання листя, а й забезпечити свою городину добривами.

На даний час вже складено 53 протоколи про адміністративні правопорушення, з яких 15 - стосувалось спалювання листя. Минулого року ця цифра була більшою майже в 2,5 рази.