П‘яному молодику серед ночі знадобилась побутова хімія

В одному із вінницьких супермаркетів працівники Управління Державної служби охорони при обласній міліції затримали молодика, який намагався винести із магазину неоплачений товар.

Про це повідомляє УДСО при УМВС України у Вінницькій області.

- Це сталося близько другої години ночі, - розповідає Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області. - На пульт центрального спостереження ДСО надійшов сигнал «Тривога» - адміністратор супермаркету скористався кнопкою тривожної сигналізації. Отримавши тривожне повідомлення, працівники групи затримання за лічені хвилини в повному екіпіруванні прибули на місце події.

Прибувши до супермаркету, держохоронці побачили нетверезого молодика, який зухвало розмовляв із працівниками магазину. Як з’ясувалося, чоловік намагався викрасти з супермаркету побутову хімію, але був викритий працівниками закладу.

Недобросовісним покупцем виявився 23-річний непрацюючий вінничанин, який прийшов до магазину, взяв увесь йому необхідний товар та попрямував до виходу. Працівники закладу наздогнали молодика та попросили його розрахуватися за товар. Оскільки чіткої відповіді «покупець» не дав, то адміністрація закладу викликала на допомогу ДСО. Держохоронці ж миттю затримали недобросовісного покупця.

На місце події працівники ДСО також викликали слідчо-оперативну групу, якій передали зловмисника.

Наразі затриманому інкримінують правопорушення, передбачене ст.185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Максимальне покарання за такі дії - позбавлення волі терміном до трьох років.



