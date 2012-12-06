Гройсман «заразив» область транспортною реформою

Нарада по створенню в області робочої групи з метою розробки концепції розвитку пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування відбулась 5 грудня в приміщенні облдержадміністрації, - повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

«Основним завданням цієї реформи є забезпечення населення Вінницької області якісними пасажирськими перевезеннями » , - наголосив начальник управління транспорту облдержадміністрації Анатолій Вакар, розпочинаючи зібрання. Він також зазначив, що транспортна реформа, яка впроваджується у місті Вінниця, хоч і має деякі недоліки, але в цілому позитивно оцінюється як перевізниками, так і населенням, і є поштовхом до створення нової концепції транспортних перевезень в обласному масштабі.

«Ініціатива має йти не від влади, а від самих перевізників та громадських об’єднань,- підкреслив заступник голови обласної державної адміністрації Григорій Дерун, - тільки ініціатива знизу, підкріплена науковими розрахунками , може бути найбільш ефективною в розробці нової концепції обласної транспортної реформи».

Григорій Дерун наголосив на тому, що для вирішення цього важливого питання мусять бути консолідовані дії влади, перевізників та науковців. Так, сьогодні в області діють 1058 дорожніх маршрутів, які здійснюють 658 перевізників. Частина маршрутів є збитковою, правдива звітність відсутня,тож іноді навіть відверто прибуткові маршрути у звітах фігурують як збиткові,а кількість рейсів іноді у звітних документах більша ніж кількість проданих квитків.

Григорій Дерун закликав присутніх до правдивих і чесних відносин з владою. Тільки за таких умов, підкреслив він, стане можливим створення атмосфери здорової конкуренції серед місцевих перевізників та недопущення інвесторів-чужинців на транспортний ринок Вінниччини. Транспортні перевезення - це бізнес, і він має бути прибутковим, щоб водії отримували гідну платню , а люди-достойні та безпечні умови пересування, – наголосив заступник голови облдержадміністрації.

До підготовки основних положень концепції обласна влада долучила науковців.

З основними розробками учасників наради ознайомив завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького політехнічного університету Віктор Біліченко. Він наголосив на важливості практичного спрямування концепції. В розробках комісії мають бути враховані інтереси і пасажирів(безпека під час перевезення), і перевізників (стабільність, прибуток, перспектива).Для цього спільними зусиллями влади, перевізників та науковців буде проведена інвентаризація маршрутів, визначення пасажиропотоків, розроблені механізми відшкодування за перевезення пільговиків.

З наболілими питаннями щодо міжрайонних перевезень, якості доріг та придбання техніки до обласної влади звернулись перевізники з Ямполя, Тиврова, Тульчина. Григорій Дерун закликав представників асоціацій перевізників до активної співпраці в розробці проекту концепції, який буде згодом винесено на широке обговорення.