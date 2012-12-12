42 села сидять без світла

В ніч на 12 грудня у Вінницькій області були знеструмлені 42 населених пункти внаслідок несприятливих погодних умов, через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

11 грудня у Вінницькій області станом на 14 годину аварійно-відновлювальними бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів, які були знеструмленні в ніч з 10 на 11 грудня внаслідок несприятливих погодних умов.

А вже наступної доби, протягом 11 грудня та вніч на 12 грудня внаслідок несприятливих погодних умов, через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 577 населених пунктів України в 5 областях, зокрема у Вінницькій – 42.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.