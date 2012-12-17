Чоловік - трудоголік обморозив руки

15 грудня до шаргородських рятувальників надійшла інформація про те, що у районну лікарню о 14:25 був доставлений 68-річний житель с. Джурин із діагнозом «обмороження фаланг 2-го та 5-го пальців обох кистей рук».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як було встановлено, потерпілий отримав травми під час роботи по домашньому господарству.

На даний час чоловіка госпіталізували у хірургічне відділення лікарні.

