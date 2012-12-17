Чоловік - трудоголік обморозив руки
12:40, 17 грудня 2012Вінниця
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Забув про рукавиці?
15 грудня до шаргородських рятувальників надійшла інформація про те, що у районну лікарню о 14:25 був доставлений 68-річний житель с. Джурин із діагнозом «обмороження фаланг 2-го та 5-го пальців обох кистей рук».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як було встановлено, потерпілий отримав травми під час роботи по домашньому господарству.
На даний час чоловіка госпіталізували у хірургічне відділення лікарні.
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