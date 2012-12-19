Понад 50 учнів показували, як вони бачать Стуса

У читальній залі Вінницької обласної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва відбувся відбірковий тур літературно-мистецького конкурсу на краще виконання та мистецьке представлення творчості Василя Стуса «Я читаю Стуса». Читання пройшли в рамках відзначення 75-річчя від дня народження українського поета, борця за незалежність України, політв’язня, Героя України Василя Стуса.

«Я читаю Стуса» – це проект, спрямований на реалізацію творчих та культурних можливостей дітей та молоді міста і області з метою популяризації творчості відомого українського поета Василя Стуса. Він - у поезії, музиці, прозі, публіцистиці, художньо-мистецькому творі), а також у театральному мистецтві (художнє читання, літературний театр, театралізована композиція).

У відбірковому турі взяли участь понад 50 учасників з м. Вінниці та Вінницької області, а також з Запоріжжя, Миколаєва, Черкас. Серед конкурсанів – учні та студенти загально-освітніх, середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів.

До фіналу Конкурсу, який відбудеться в рамках проведення Стусівських читань «Поет – це слово. Це його життя…» у приміщенні ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 15 січня 2013 року, пройшли:

у жанрі «Художнє читання»:

− Бондар Анастасія Ігорівна − студентка Вінницького коледжу національного університету харчових технологій;

− Маєвський Віталій Сергійович − учасник театральної студії Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної,;

− Костюк Ольга Володимирівна − учениця ЗОШ № 3;

− Зозуля Тетяна Олександрівна − студентка Вінницького відділення Київського фінансово-економічного коледжу НУ ДПСУ;

− Штофель Дмитро Хуанович − студент Вінницького національного технічного університету;

− Гнатюк Аліна Леонідівна − студентка Вінницького технічного коледжу;

− Побережник Артем Ярославович, Лебедєва Катерина Вікторівна − учні ЗОШ І−ІІІст №11;

у жанрі «Літературно – музична композиція»:

− Константинов Артур Павлович − студент Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Леонтовича;

− Довгій Олександра Юріївна − учасниця театральної студії Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної;

у жанрі «Літературний театр»:

− Філіпова Ольга Ігорівна, Вадим Лівертовський − студенти Запорізького національного технічного університету;

у жанрі «Авторська пісня»:

− Бєляєва Роза-Єлизавета Андріївна − Дошкільний навчальний заклад №23;

у жанрі «Авторська музика та виконання»:

− Зеленецький Владислав Костянтинович − студент інституту історії та права МНУ ім. В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв);

− Задніпровська Лариса Петрівна, Нагорна Ірина В’ячеславівна − Дошкільний навчальний заклад №23;

у жанрі «Музичний номер»:

− Головатий Владислав Юрійович, Шліхта Юрій Олексійович − студенти Вінницького технічного коледжу;

у жанрі «Живопис, вишивка»:

− Байбарза Максим Олександрович − учень ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища ЛДУБЖД;

− Шаламай Любов Павлівна − вишивальниця;

− Стасенко Анна Володимірівна − м. Гайсин;

− Гладка Альона Степанівна − ЗОШ − учениця гімназії №1;

у жанрі «Авторська поезія»:

− Багнюк Владислав Володимирович − учень ліцею цивільного захисту Вінницького вищого професійного училища ЛДУ БЖД;

− Їжак Вікторія Олександрівна − студентка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;

− Стасюк Ольга Володимирівна − учениця ЗОШ І−ІІ ступенів-ліцею №7;

− Крижанівська Ірина Анатоліївна − учениця ЗОШ І−ІІ ст.№6 ;

− Мельничук Ольга − студентка Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;

− Таланова − Берт Марина Ігорівна − журналістка, м.Черкаси.

Фіналісти запрошуються 9 січня 2013 року о 15.00 у відділ маркетингу, реклами та соціокультурної діяльності (м.Вінниця, вул. Соборна, 73, І поверх) для проведення загальної репетиції конкурсу.