Азаров сподівається, що вінничанам організують «червоні базари»

Вінницька область увійшла до трійки лідерів регіонів України, де у 2012 році було найбільше проведено ярмарків з продажу продуктів харчування.

На цьому Прем’єр-міністр Микола Азаров наголосив під час засідання уряду 19 грудня, - повідомляє прес-служба Вінницької облради.

Глава уряду закликав керівників областей до новорічних та різдвяних свят провести в містах і населених пунктах ярмарків з продажу продуктів харчування.

– Громадяни вже звикли, що на таких ярмарках можна дешевше купити якісні продукти безпосередньо у виробників. І насправді виїзна торгівля помітно допомагає тримати ціни стабільними, – зауважив М.Азаров.

Він поінформував, що з початку 2012 року в Україні проведено більше 51 тисячі продовольчих ярмарків, на яких реалізовано майже 400 тисяч тонн сільськогосподарської продукції та продуктів харчування на суму майже 4,5 мільярди гривень.

– Найбільше ярмарків з початку року проведено в Автономній Республіці Крим – майже 5,5 тисяч, Харківській – майже 5тисяч, Вінницькій – 3,5 тисячі, Дніпропетровській – 3 тисячі, Донецькій – майже 3 тисячі, – повідомив Прем’єр-міністр.

До кінця року, додав М.Азаров, у період підготовки до новорічних та різдвяних свят у містах, обласних та районних центрах заплановано провести більше 2,5 тисяч продовольчих ярмарків, на яких планується реалізувати сільськогосподарської та продовольчої продукції більше 30 тисяч тонн.

– Дуже сподіваюся, що всі регіони організують святкову торгівлю достойно. Можливо, перед святами варто зробити ярмарки не щотижневими, а щоденними. Завдання для голів регіональних адміністрацій - створити максимально комфортні та святкові умови і для покупців, і для продавців, – закликав глава уряду.