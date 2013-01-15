У Вінниці 50% таксистів - нелегали

50 відсотків таксистів у Вінниці працюють нелегально, тобто незаконно здійснюють пасажирські перевезення.

Про це на прес-конференції в обласному управлінні ДАІ повідомив головний державтоінспектор Вінниччини Павло Солоненко.

З грудня 2012 року спільно з головтрансінспекцією ДАІ проводить операцію «Таксист», направлену на підвищення безпеки перевезення пасажирів.

Під час відпрацювання складено більше 100 протоколів про здійснення незаконної підприємницької діяльності та поруш ення правил дорожнього руху.

- Нелегальні таксисти створюють нам найбільше проблем по порушенню правил дорожнього руху, - говорить Солоненко. - Вони ніде не оформлені, не проходять медичного огляду перед виїздом у рейс, машини не первіряються технічно. Ми в подальшому будемо по цьому напрямку працювати.