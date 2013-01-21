Татусяк хоче розігнати одну з постійних депутатських комісій облради

Президія Вінницької облради розглянула питання покращення роботи постійних комісій. Як зазначив голова облради Сергій Татусяк, зібрання мало за метою пошуку механізмів підвищення ефективності роботи комісій, адже їхня діяльність важлива для діяльності обласної Ради в цілому, - повідомляє прес-служба Вінницької облради.

Проаналізувавши роботу комісій та їхніх очільників за період каденції, була визначена її активність, кількісні і якісні показники. Так постійна комісія з питань регулювання комунальної власності і приватизації розглянула понад 900 питань; з питань бюджету – 449; з питань охорони здоров’я, курортів та здорового способу життя – 99; з питань молодіжної політики, спорту і туризму – 91; з питань охорони довкілля, раціонального використання надр – 90. Більшість решти комісій мають не менше 40 розглянутих на своїх засіданнях питань.

Втім є серед комісій кілька таких, які протягом двох років збиралися менше 10 разів, розглянувши таку ж кількість питань. Зокрема, відповідно до цього показника, президією була висунута пропозиція на розгляд у комісіях і фракціях щодо ліквідації комісії з питань економічних реформ, інноваційних технологій, інвестиційної політики, розвитку малого і середнього бізнесу.

Питання, які належали до її компетенції, розподілити між комісіями з питань бюджету та з питань роботи промисловості, торгівлі та побутового обслуговування.

У ході дискусії членами президії було висунуто ще кілька пропозицій щодо перепрофілювання комісій та їхнього персонального складу. Ці питання найближчим часом мають розглянути депутати облради з тим, аби винести їх на розгляд чергової сесії.

