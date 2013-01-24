«Батьківщина» висуне свого кандидата по Бершадському району

26 січня відбудеться конференція Вінницької обласної організації «ВО «Батькіщина».

Про це повідомила прес-служба Вінницької облорганізації «ВО «Батьківщина».

На конференції будуть підбиті підсумки проведення виборів до Верховної ради України 2012 року та висунуто єдиного кандидат від «ВО «Батьківщина» і Об’єднаної опозиції на виборах 24 лютого до Вінницької обласної ради по Бершадському району.

«Голова Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська зазначає: «Хочу нагадати, що більше 45% мешканців Вінницької області проголосували за кандидатів від Об‘єднаної опозиції на парламентських виборах. Найкращі результати показали Козятинська, Тиврівська, Калинівська, Тростянецька, Хмільникська партійні організації. В цих районах за Об‘єднану опозицію «Батьківщина» підтримали від 50,94% до 58,73% виборців», - йдеться у повідомленні.

Щербаківська також висловила впевненість, що мешканці Бершадського району підтримають представника від опозиції на виборах до обласної ради.