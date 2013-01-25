Головний міліціонер області шукає приміщення для дільничних

Міліція потребує активної громадської підтримки та лише у тісній взаємодії з владою може ефективно вирішувати нагальні проблеми, пов’язані із забезпеченням правопорядку. Про це йшлося на зібранні районної влади, органів місцевого самоврядування та міліції в Немирові. Ініціатива проведення таких зустрічей належить керівнику вінницької міліції генерал-майору Віктору Русину.

Про це повідомляє Анна Олійник з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

У своєму виступі начальник управління звернувся до присутніх у залі голів сільських рад району, аби вони винайшли можливість виділити приміщення для прийому громадян дільничними інспекторами міліції в селах.

Віктор Русин підняв питання перед керівниками райдержадміністрації та райради про допомогу міліції, яка забезпечує правопорядок в умовах обмеженого фінансування. Адже в минулому році з місцевого бюджету не було виділено жодної гривні на реалізацію програми профілактики злочинності.

На зібранні мова йшла і про роботу громадських формувань, які допомагають міліції забезпечувати правопорядок на вулицях населених пунктів. Таких в районі нараховується шість. Генерал Русин подякував присутнім учасникам таких формувань за небайдужість і активну життєву позицію та висловив ініціативу про створення таких добровільних формувань в усіх населених пунктах району. Громада не має стояти осторонь виховання в підростаючого покоління поваги до закону, пропагування здорового способу життя, профілактики наркоманії та алкоголізму.

Тільки спільними зусиллями влади, правоохоронних органів, місцевого самоврядування можна зробити життя людей максимально комфортним в селах і містах.

Під час обговорення питань діяльності дільничних інспекторів міліції, які найперші, хто контактують з населенням, йшлося про налагодження більш тісної співпраці з соціальними службами, вчасний обмін інформацією, що допоможе вирішувати проблеми людей, особливого одиноких літніх селян.

В свою чергу заступник голови Немирівської райдержадміністрації Олександр Лесько зазначив, що влада небайдужа до озвучених проблем, відтак прийнято рішення про виділення в цьому році близько 60 тисяч гривень з місцевого бюджету на фінансування заходів, спрямованих на профілактику злочинності в районі. Буде вирішено питання і з приміщеннями для прийому громадян дільничними.