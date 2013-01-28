В колодязній шахті знайшли 15 снарядів

В Могилів-Подільському виявлено боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни. Місцевий житель знайшов артилерійські снаряди в колодязній шахті на глибині двох метрів.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

26 січня близько 18.00 год. в чергову частину Могилів-Подільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 33-річного місцевого жителя. Чоловік заявив про небезпечну знахідку: біля його будинку в одному з підземних приміщень виявлено боєприпаси часів Великої вітчизняної війни.

На місце негайно виїхала група працівників міліції, яка виявила в колодязній шахті, затопленій водою, на глибині 2 метрів близько 15 артилерійських снарядів.

Правоохоронцями вжито заходів щодо охорони та знешкодження боєприпасів.