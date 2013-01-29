Жителя прикордонного місту залишили без кайфу

Співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Могилів-Подільського міськвідділу міліції при проведенні огляду гаража місцевого 27-річного жителя було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору а також саморобний пристрій для паління.

Про це повідомляє офіційний сайт УМВС у Вінницькій області.

Загальна вага вилученої марихуани становить 20 грамів. Вилучене направлено для дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр УМВС.

За даним фактом заведено кримінальне провадження, за ознаками за ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.)

Такий злочин карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.