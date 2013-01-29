Автомобіль, який викрали на Київщині, затримали у нас

28 січня близько п’ятої години дня на стаціонарному посту ДПС «Комсомольський» Козятинського району інспектори , які несли там чергування, помітили автомобіль «ВАЗ – 21104», на який мали орієнтування, як такий, що перебував у розшуку. Автомобіль рухався зі сторони Козятина в напрямку Літичева. Вимогу інспекторів про зупинку водій проігнорував і лише додав швидкості. Співробітники ДАІ почали його переслідувати і за п’ять кілометрів від стаціонарного посту автомобіль було зупинено. В «жигулях», окрім нетверезого водія знаходилася «тепла» компанія із чотирьох осіб – молодого чоловіка та трьох дівчат.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ у Вінницькій області.

Як з’ясувалося у ході розслідування, 22-річний крадій, мешканець Кривозерського району Миколаївської області, раніше засуджений за крадіжки майна, на волі знаходився лише два місяці. Розповідає, що разом із власником автомобіля випивали у Володарському районі Київської області, звідки той родом. Коли чоловік заснув, крадій забрав у нього ключі від автомобіля та гроші, які той мав при собі і втік. Де знайшов попутчиків і куди направлявся пояснити не зміг. Коли власник «четвірки» прийшов до тями, звернувся до міліції із заявою про викрадення автомобіля.

Викрадач затриманий, автомобіль поміщено на арешт майданчик Козятинського РВ УМВС. Оскільки чоловік керував у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія, співробітники ДАІ склали на нього відповідні адміністративні протоколи. Даний випадок зареєстрований в Єдиному державному реєстрі, за фактом викрадення транспортного засобу відкрито кримінальне впровадження за ст..289 ч.1 КК України (карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років).

За словами командира роти ДПС УДАІ підполковника міліції Віктора Малиновського, за минулий рік на стаціонарних постах ДПС, яких в області нараховується три («Комсомольський», «Немирів», «Літин» ) було зупинено 346 автомобілів, з них 317, які розшукувалися державно-виконавчою службою, 17 - в угоні, 12 - із втраченими номерними знаками.