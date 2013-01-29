Три райони отримали на «соціалку» 21 мільйон гривень

Три райони Вінниччини суттєво поліпшать соціальну інфраструктуру - Український фонд соціальних інвестицій виділив на ці цілі 21 млн. гривень.

Про це повідомив голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк.

«Протягом 2013 року у територіальних громадах Козятинського, Піщанського та Ямпільського районів буде реалізовуватися проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури». Цей проект впроваджує Український фонд соціальних інвестицій. На розвиток соціальних об’єктів територіальних громад фонд виділяє 21 млн. гривень», сказав С. Татусяк.

За його словами, кошти територіальні громади вінницької глибинки отримають згідно з угодою, підписаною між фондом, обласною радою та облдержадміністрацією влітку минулого року.

У 2013 році Вінницька обласна рада планує ще активізувати співпрацю із вітчизняними та міжнародними фондами, які виділяють гранти на соціальні проекти.Зокрема, голова облради повідомив, що цього тижня відбудеться зустріч із експертами швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, які в рамках угоди з обласною Радою та облдержадміністрацією реалізують проекти у 3-х районах Вінниччини (Іллінецькому, Калинівському і Тульчинському).

Окрім цього, DESPRO виявив бажання співпрацювати безпосередньо з громадськими організаціями. Відтак на означеній зустрічі буде вестися мова про підписання угоди про співробітництво між DESPRO та Вінницькою обласною Асоціацією органів місцевого самоврядування.