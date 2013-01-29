Журналістам не виплачують зарплату

Через невиплачені зарплати відкрито кримінальні провадження

У Барському районі керівники двох підприємств безпідставно не виплачували працівникам заробітних плат.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Службові особи філії СТ «Морський замок» та КП «Редакція газети «Барчани», не маючи жодних законних підстав, не виплачували заробітну плату працівникам підприємств.

На сьогодні борг складає відповідно 106 та 14 тис. грн.

Прокуратурою Барського району за вказаними фактами розпочато кримінальні провадження. Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 175 КК України - безпідставна невиплата заробітної плати.