Сьогодні на Луганщині спрацювали чотири з п'яти гуманітарних коридорів.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Люди дуже залякані тим, що зробили росіяни в Краматорську. Але ми вмовляємо кожного і евакуюємо щодня. Сьогодні вдалося вивезти декількох людей з Попасної, 30 – з Рубіжного, 34 – із Кремінної, 109 осіб із Сєвєродонецька та Лисичанська вже у потягу. Ще 35 майже дісталися Дніпра", - зазначив він.
Гайдай наголосив, що автобуси для евакуації очікують людей щодня. "Виїздіть, доки росіяни не влаштували пекло", - підкреслив голова ОВА.
Нагадаємо, 9 квітня гуманітарними коридорами були евакуйовані понад 4,5 тисячі осіб.