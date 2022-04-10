Сьогодні на Луганщині спрацювали чотири з п'яти гуманітарних коридорів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Люди дуже залякані тим, що зробили росіяни в Краматорську. Але ми вмовляємо кожного і евакуюємо щодня. Сьогодні вдалося вивезти декількох людей з Попасної, 30 – з Рубіжного, 34 – із Кремінної, 109 осіб із Сєвєродонецька та Лисичанська вже у потягу. Ще 35 майже дісталися Дніпра", - зазначив він.