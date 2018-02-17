У Міноборони повідомили про стан постраждалих вчора на Донбасі українських військових
14:20, 17 лютого 2018Війна
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Стан здоров'я одного з військовослужбовців тяжкий, іншого – задовільний.
У Міноборони повідомили про стан постраждалих українських військових / фото УНІАН
У Міністерстві оборони України повідомили про стан постраждалих вчора на Донбасі українських військовослужбовців.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
«Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець отримав бойову травму. Їх доставлено до медичних закладів. Стан здоров'я одного з військовослужбовців тяжкий, іншого – задовільний», - сказав він.
За словами речника, наразі постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.
Як повідомляв УНІАН, на Донбасі минулої доби окупанти 20 разів обстріляли позиції Збройних сил України.
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