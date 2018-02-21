Дебальцівський котел: наслідки боїв у 2015 році показали на відео

На відео, зокрема, зображена дорога до Логвинового.

У мережі з'явилося відео, зняте терористами-розвідниками "ДНР" після боїв у районі Дебальцевого в лютому 2015 року.

Ролик у середу, 21 лютого, публікує в своєму Telegram-каналі публікує WarGonzo. На місцевості видно сліди від розірваних снарядів. Також у кадрах з'являються, ймовірно, підбиті танки.

Нагадаємо, за даними Міноборони, під час бойових дій в районі Дебальцевого з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені, 7 взяті у полон і 18 зникли безвісти. Близько 30% техніки були знищені противником.

Читайте такожСьогодні - другі роковини виходу сил АТО з "дебальцівського котла" (відео)Після тривалої оборони Дебальцеве 20 лютого 2015 року українські військові повністю вийшли з міста, при цьому дані про загиблих у результаті операції з різних джерел відрізнялися. У квітні 2015 було розпочато кримінальне провадження для розслідування злочинів, вчинених у ході планування і здійснення операції з виведення частин ЗСУ і Нацгвардії з Дебальцевого.

Нині Дебальцеве контролюють бойовики "ДНР". Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ відкрила базу передового патрулювання в Дебальцеве.