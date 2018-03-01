Доба в АТО: бойовики прицільно обстрілюють військових з гранатометів та мінометів

Загалом, минулої доби, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували здійснювати обстріли в бік українських захисників з гранатометів та мінометів.

Як повідомляє прес-центр АТО в Facebook, загалом, минулої доби, агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не загинув і не був поранений.

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"На Луганському напрямку ворог вів вогонь із мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітної установки і кулеметів по захисниках Луганського, а з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – порушував перемир’я біля Новгородського. Гранатомети різних типів і стрілецьку зброю противник застосував неподалік Кримського", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку під обстріли зі 120-ти та 82-мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Павлополя, що на Приазов’ї.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики мінами обстріляли Луганське.