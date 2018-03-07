У зоні АТО загинув боєць 1997 року народження (відео)
13:14, 07 березня 2018Війна
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У штабі АТО повідомили, що в наслідок обстрілу бойовиків загинув 20-річний військовий.
У зоні АТО загинув 20-річний український захисник \ фото УНІАН
У вівторок 6 березня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий.
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Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.
"Із сумом повідомляємо, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець ЗСУ 1997 року народження", – сказав полковник.
Загалом же, за словами Гуцуляка, друга доба оголошеного з 00.01 5 березня перемир'я не відзначилася повним дотриманням режиму тиші: агресор провів 3 прицільних обстріли позицій сил АТО.
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