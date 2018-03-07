У зоні АТО загинув боєць 1997 року народження (відео)

У штабі АТО повідомили, що в наслідок обстрілу бойовиків загинув 20-річний військовий.

У вівторок 6 березня в зоні проведення антитерористичної операції загинув один військовий. Читайте такожДоба в АТО: внаслідок мінометного обстрілу бойовиків загинув український військовий Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк. "Із сумом повідомляємо, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець ЗСУ 1997 року народження", – сказав полковник. Загалом же, за словами Гуцуляка, друга доба оголошеного з 00.01 5 березня перемир'я не відзначилася повним дотриманням режиму тиші: агресор провів 3 прицільних обстріли позицій сил АТО.

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