У зоні АТО загинув боєць 1997 року народження (відео)

13:14, 07 березня 2018
Війна
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фото УНИАН

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Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

"Із сумом повідомляємо, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець ЗСУ 1997 року народження", – сказав полковник.

Загалом же, за словами Гуцуляка, друга доба оголошеного з 00.01 5 березня перемир'я не відзначилася повним дотриманням режиму тиші: агресор провів 3 прицільних обстріли позицій сил АТО.

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Теги: #АТО#загинув військовий