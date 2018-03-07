На Донбасі внаслідок обстрілу поранено військового

Сьогодні окупанти один раз порушили режим тиші.

На Донбасі внаслідок обстрілу поранено одного українського військовослужбовця.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, на Донецькому напрямку противник зі стрілецької зброї вів вогонь біля Красногорівки.

Внаслідок цього обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних сил України.

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте такожБойовики обстріляли житлові квартали Щастя, є руйнування (фото)

Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, знаходяться на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за противником, додали у штабі.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі домовились про припинення вогню у зоні АТО з опівночі 5 березня.