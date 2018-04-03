У РФ посилено вербують найманців для провокацій на Донбасі з максимальною кількістю жертв – ІС

Згідно з планами, з числа завербованих будуть формуватися окремі невеликі групи, завданнями яких буде здійснення збройних провокацій.

У Росії посилено вербування найманців для участі в бойових діях на території Донбасу.

За інформацією групи «Інформаційний спротив», ватажок так званого «Союзу добровольців Донбасу» (СДД) - Олександр Бородай під час закритої частини засідання СДД, яке відбулося в кінці березня поточного року в м. Калуга (РФ), поставив регіональним командирам у Росії завдання сформувати до червня 2018 року і надалі постійно підтримувати у стані боєготовності групи членів організації, які, у разі необхідності, можуть терміново виїхати на територію України для участі в бойових діях.

Повідомляється, що Бородай вказав на необхідність продовжити роботу щодо залучення до лав СДД нових членів. Водночас, він попередив учасників закритого засідання, що така діяльність повинна проводитися в умовах повної конспірації у зв'язку з відповідним попередженням з боку АП РФ про неприпустимість будь-якого витоку цієї інформації.

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Крім того, за інформацією ІС, російською стороною посилена робота з вербування колишніх військовослужбовців повітряно-десантних військ і спеціального призначення ЗС РФ, в тому числі і в якості інструкторів, для відправки на Донбас та участі в бойових діях проти ЗС України, а також виконання розвідувально-диверсійних завдань.

«До набору будуть залучатися не тільки «традиційні» структури, які активно допомагали у вербуванні найманців з РФ для Донбасу з 2014 року (як, наприклад, «Союз десантників Росії»), але і особи, які мають авторитет і широкі зв'язки серед колишніх десантників і спецназівців. Останні будуть отримувати грошову винагороду в залежності від кількості і якості завербованого «матеріалу», – йдеться в повідомленні ІС.

Згідно з планами, з числа цих завербованих будуть формуватися окремі невеликі групи, завданнями яких буде здійснення збройних провокацій – як то обстріл населених пунктів уздовж лінії розмежування на території ОРДЛО з максимальною кількістю жертв серед цивільного населення, а також здійснення терактів і диверсій.

При цьому російською стороною планується, що всі ці дії будуть активно висвітлюватися і подаватися спеціально сформованими групами з числа представників російських і місцевих (з «ЛНР» і «ДНР») ЗМІ, як «дії ЗС України», також будуть проводиться заходи щодо забезпечення фіксації таких «українських дій» представниками ОБСЄ.