МВС розробляє план дій для різних сценаріїв на Донбасі

Міністерство розглядає сценарій як активної фази військової агресії з боку Росії, так і деокупацію після введення миротворчої місії ООН на Донбасі.

Міністерство внутрішніх справ України розробляє план дій підвідомчих служб на випадок "поганого" і "гарного" розвитку ситуації на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у кулуарах 11-го Київського безпекового форуму.

"Міністерство внутрішніх справ, сили Національної гвардії, Національної поліції також розробляють сценарій - і поганий, і гарний. І в разі військової агресії, активної фази з боку Російської Федерації, і в разі, коли нам вдасться через місію миротворців отримати назад свої окуповані території. Це дуже серйозні виклики, ми до цього готуємося", - заявив він.

Раніше Аваков повідомляв, що сили Міністерства внутрішніх справ України готуються до деокупації Донбасу та відновлення контролю над окупованими територіями на сході України.