На Донбасі бойовики 30 разів обстріляли сили АТО з кулеметів і гранатометів (відео)

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав, бойовики продовжують порушувати Мінські угоди застосовуючи заборонену зброю.

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 30 обстрілів позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook. Зокрема, на Луганському напрямку, із заборонених 120 мм мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях поблизу Новгородського та Луганського.

"Крім цього, під Новогородським, Новоселівкою і Троїцьким окупанти застосували 82 мм міномети, гранатомети різних систем – в районі Троїцького, Луганського та Новоселівки, великокаліберні кулемети – по оборонцях Луганського і Троїцького, а озброєння БМП та стрілецьку зброю – по українських позиціях під Новгородським", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях поблизу Талаківки. "Також гранатомети різних систем та стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Авдіївки, Шахти «Бутівка», Мар’їнки та Водяного, великокаліберні кулемети – під Павлополем, Гнутовим, Красногорівкою та Широкиним, а стрілецьку зброю – неподалік Кам’янки. Крім цього, по українських позиціях в районі Павлополя та Новотроїцького – вівся снайперський вогонь. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав", - додали у відомстві.

Раніше стало відомо, що бойовики обстріляли з танка позиції АТО поблизу КПВВ «Гнутове», де перебували цивільні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.