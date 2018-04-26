У Міноборони розповіли про стан 11 військових, поранених вчора на Донбасі

Стан здоров’я трьох потерпілих – середньої тяжкості.

Більшість з 11 українських військовослужбовців, постраждалих минулої доби на Донбасі, перебувають у задовільному стані.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

Він зазначив, що внаслідок потужних ворожих обстрілів загиблих за минулу добу серед українських військових немає, але «вісім захисників отримали поранення, ще троє - бойові травмування».

«Усіх військових доставлено до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога. Стан здоров’я трьох з них – середньої тяжкості, а ще вісьмох наших захисників – задовільний», - сказав Праута.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, 25 квітня окупанти 76 обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, вісім українських військовослужбовців зазнали поранень, ще троє дістали бойові травмування.