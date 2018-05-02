Операція Об'єднаних сил на Донбасі: стало відомо про втрати терористів за добу

Станом на 7:00 2 травня втрат серед українських військових немає.

За добу, 1 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ.

Російсько-терористичні війська, не дотримуючись Мінських угод, 13 разів вели вогонь з важкого озброєння, повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

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Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Дутівка, Мар’їнка, Світлодарськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське.

Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту українських військ на Луганському напрямку.

"За даними розвідки, противник зазнав втрат - 4 бойовики", - розповіли у прес-центрі ООС.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 2 травня під час бойових дій два військовослужбовці Збройних сил отримали поранення.