У Міноборони розповіли про стан поранених вчора українських військових

Їм надається кваліфікована медична допомога у військових госпіталях.

Двоє поранених минулої доби українських військовослужбовців перебувають у стані середньої важкості, ще один - у задовільному.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

Він нагадав, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець був поранений, а ще один отримав бойове травмування.

Крім того, під час виконання інженерних робіт внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення ще один український військовослужбовець.

"Наразі усім нашим захисникам надається кваліфікована медична допомога у військових госпіталях. Стан здоров'я двох військовослужбовців - середньої важкості, ще одного нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.