КПВВ «Гнутове» на Донбасі повернувся до роботи у штатному режимі

Напередодні пропускні операції на КП було припинено через провокації бойовиків.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» на Донбасі, який вчора обстріляли бойовики, вже працює у штатному режимі. Читайте такожВикористовували новий тип ракет: з'явилися подробиці обстрілу бойовиками КПВВ "Гнутове" Про це у Facebook повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України. Як повідомляв УНІАН, вранці 5 травня бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове", на якому знаходилося багато цивільних. Як повідомили у ДПСУ, обстріли було здійснено о о 9.10 та о 9.50. Терористи використовували протитанкові керовані снаряди (ПТУР).

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