КПВВ «Гнутове» на Донбасі повернувся до роботи у штатному режимі

09:53, 06 травня 2018
Війна
6364 0
КПВВ "Гнутове" знову працює / фото Facebook - Операція об'єднанних сил

Читайте такожВикористовували новий тип ракет: з'явилися подробиці обстрілу бойовиками КПВВ "Гнутове"

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 травня бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове", на якому знаходилося багато цивільних.

Як повідомили у ДПСУ, обстріли було здійснено о о 9.10 та о 9.50. Терористи використовували протитанкові керовані снаряди (ПТУР).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#КПВВ Гнутово