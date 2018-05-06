КПВВ «Гнутове» на Донбасі повернувся до роботи у штатному режимі
09:53, 06 травня 2018Війна
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Напередодні пропускні операції на КП було припинено через провокації бойовиків.
КПВВ "Гнутове" знову працює / фото Facebook - Операція об'єднанних сил
Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Гнутове» на Донбасі, який вчора обстріляли бойовики, вже працює у штатному режимі.
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Про це у Facebook повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Як повідомляв УНІАН, вранці 5 травня бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове", на якому знаходилося багато цивільних.
Як повідомили у ДПСУ, обстріли було здійснено о о 9.10 та о 9.50. Терористи використовували протитанкові керовані снаряди (ПТУР).
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