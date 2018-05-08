Кучма: росіяни про звільнення політв’язнів "взагалі розмову не хочуть вести"

Леонід Кучма зазначив, що дата чергового обміну полоненими на Донбасі ще не визначена.

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма заявив, що російська сторона відмовляється обговорювати звільнення українських політв’язнів в РФ в обмін на росіян, що перебувають у в’язницях України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма повідомив в коментарі журналістам.

Кучма зазначив, що дата чергового обміну полоненими на Донбасі ще не визначена. «Ми ще останній раз запропонували їм віддати їм росіян, які в нас тут знаходяться. В обмін ми сказали поверніть нам тих українців, які знаходяться в Росії. Вони на цю тему взагалі розмову не хочуть вести», – сказав він.

«Це політична частина їхніх переговорів» , - наголосив Кучма.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані в зв'язку з війною на сході і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручники. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

18 січня стало відомо, що в 2018 році вже відбувся обмін списками заручників для організації наступного етапу звільнення утримуваних осіб.

Крім того, 4 квітня українська сторона висловила позицію про готовність передати РФ 23 росіян в обмін на українських бранців з російських в'язниць. РФ ще надала відповіді на українську ініціативу.