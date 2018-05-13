З початку доби поранені двоє українських військових - Міноборони
13:11, 13 травня 2018Війна
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Стан здоров'я військовослужбовців задовільний.
В результаті обстрілу російських окупантів поранені два захисника України / фото УНІАН
З початку доби в результаті обстрілу окупантів позицій Збройних сил України на Донбасі поранені двоє українських військових.
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прес-секретар міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк.
"З початку цієї доби, 13 травня, в результаті обстрілу з боку російсько-німецьких окупаційних військ, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Вони доставлені до військового мобільного госпіталя, стан здоров'я наших захисників - задовільний", - повідомив він.
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