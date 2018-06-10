Доба на Донбасі: ЗСУ ліквідували двох бойовиків

08:18, 10 червня 2018
Війна
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Бойові дії в зоні ООС минулої доби тривали на окремих напрямках / ЗСУ / Міністерство оборони України

Протягом минулої доби, 9 червня, російсько-окупаційні війська 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням важкого озброєння. Підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали на провокації ворога.

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Як повідомляється у ранковому зведенні прес-центру Об’єднаних сил, в ході бойових дій двоє українських військовослужбовців зазнали поранень та були госпіталізовані. В той же час, противник поніс втрати: двох окупантів знищено, п’ятьох поранено.

Як повідомляється, бойові дії тривали на окремих напрямках, переважно із застосуванням гранатометів та стрілецької зброї. Відзначається активізація ворожих сил на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське, на Донецькому - в районах Пісків та Опитного, а також Новоселівки Другої, що на Маріупольському напрямку.

Упродовж ночі 10 червня, ворог 5 разів порушував режим тиші, важке озброєння не застосовувалося.

Напередодні повідомлялось, що на Донеччині співробітники військової контррозвідки Об’єднаних сил затримали шпигуна терористів.

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Теги: #Донбас#війна