"Жалюгідне животіння і очікування подачок": Тимчук пояснив, як живе окупований Донбас

Вже сьогодні утримання окупованої частини Донбасу обходиться Росії в відчутну копійку, зазначив координатор групи "ІС".

Окупований бойовиками незаконних збройних формувань Донецьк очікує сумне майбутнє.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

За його словами, окупованому Донбасу не варто сподіватися на процвітання у найближчий час.

Читайте такожКремль потрапив у "глухий кут": Тимчук назвав два сценарії дій окупантів на Донбасі під час ЧС-2018

"З тієї тенденції, яку ми бачимо, - це жалюгідне животіння і очікування подачок з боку Москви. Можливе також існування якихось корупційних схем, як у Придністров'ї. Крім того, вже сьогодні утримання цієї території обходиться Росії в відчутну копійку, але, знову ж таки, потрібно дивитися на ціни на енергоносії", - сказав він.

Експерт уточнив, що витрати Росії на Донбас у 2014-2015 роках не були особливо відчутними, після зіграли свою роль санкції і падіння цін на нафту.

"Зараз ми знову бачимо зростання цін на нафту. І потрібно розуміти, що протягом місяця Росія буде отримувати нові фінансові надходження. Відповідно, як не дивно, потрібно пов'язувати одне з іншим", - додав Тимчук.

Він зазначив, що, якщо ціни на нафту впадуть до рівня, який був перед розвалом Радянського Союзу, і збережуться надовго за умови продовження санкцій, у Росії кожна копійка буде на рахунку.

"Але я б не робив на це ставку, тому що це як сидіти біля берега річки, чекаючи, коли пропливе труп ворога. Це абсолютно тупиковий варіант, ми повинні працювати над іншими форматами повернення цієї території під свій контроль", - підкреслив експерт.

Тимчук нагадав, що зараз йдуть дискусії щодо введення миротворчої місії на Донбас, але невідомо, чим вони закінчаться і наскільки Києву при підтримці західних країн (у першу чергу США) вдасться реалізувати своє бачення цієї операції. Так, мова йде перш за все про взяття під контроль неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону, про контроль миротворцями всієї окупованої території Донбасу.

"Знову-таки, сьогодні ніхто не подасть вам фінансових розрахунків за цією операцією, тому що грають роль безліч факторів, наприклад, в якому вигляді буде ця операція. Якщо це буде московський варіант, то ми всі розуміємо, що це буде тільки ілюзія миротворчої операції, адже по суті це сценарій заморожування конфлікту. Існує багато різних факторів, і я б не розраховував на те, що завтра Росія плюне і скаже: "Та йдіть ви під три чорти, панове сепаратисти", - підсумував він.