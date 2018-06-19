Тимчук пояснив, чому Путін продовжує нав'язувати "чеченський сценарій" повернення Донбасу

Координатор ІС зазначив, що створення видимості деескалації конфлікту на Донбасі все одно не позбавить Путіна від санкцій.

Федералізація окупованих територій Донбасу може обернутися для України великими матеріальними витратами на відновлення інфраструктури, що явно призведе до занепаду економіки та зіграє на руку Росії.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"Важко говорити про стару дискусію, оскільки від своєї ідеї Росія не відмовлялася з 2014 року. Федералізація України для Росії зараз є ідеальним варіантом, адже вона де-факто контролює окуповані частини Донбасу. При проведенні федералізації і отриманні цими територіями легендарного і сумнозвісного "особливого статусу" фактично ця територія буде перебувати в складі України, а управлятися Російською Федерацією. Для Росії процес федералізації саме в контексті вирішення питання Донбасу був би ідеальним: вони, з одного боку, де-факто продовжують контролювати окуповану територію, Україна починає там відновлення всього за свої гроші, відповідно, її економіка приходить в ще більш плачевний стан. Тому питання федералізації України ніколи не знімали з порядку денного. І чим далі, тим більш привабливим він є для Москви", - сказав він.

За словами Тимчука, в питанні федералізації Донбасу для України, крім відновлення інфраструктури, є кілька підводних каменів.

"Тут грає роль ще один фактор, якого не було навесні 2014 року: хто де-юре буде контролювати цю територію, той буде відповідати за відновлення інфраструктури, а для України стоїть питання про виплату різних соціальних допомог, мова про багатомільярдні суми. Про вартість відновлення інфраструктури Донбасу, яку росіяни за ці роки зруйнували, я взагалі мовчу. Це повинні бути колоссальні кошти. А ще є питання розмінування місцевості, тобто маса питань, які тягнуть за собою величезні витрати", - упевнений нардеп.

Що стосується зняття санкцій, то створення видимості деескалації конфлікту на Донбасі, все одно не позбавить Путіна від них.

"Москва намагалася йти таким шляхом. Вони одночасно розповідали про те, що не мають ніякого відношення до подій на Донбасі, виступають за мирне врегулювання проблеми, паралельно все-таки вводячи якісь ілюзії режиму тиші, тобто різко знижуючи кількість обстрілів і інтенсивність дій окупаційних військ. У Кремлі вже зрозуміли, що Захід зараз не клюне на цю вудку: ті міфи, які Кремль поширював в Європі в 2014 році, вже давно не працюють і пішли у небуття. Тому я не думаю, що зображення якоїсь деескалації на Донбасі може стати приводом до розмов про зняття санкцій", - уточнив Тимчук.