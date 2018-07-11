СММ ОБСЄ має контролювати повне припинення застосування зброї, аби на Донбасі запанувало перемир'я - прес-секретар Кучми

Українська делегація на переговорах у Мінську заявляє, що після оголошення "хлібного перемир'я" повноцінний мир на Донбасі так і не настав.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають отримати можливість для здійснення контролю над повним і всеохопним припиненням застосування озброєння, аби на Донбасі запанував справжній режим припинення вогню.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Після початку «хлібного перемир'я» безпекова ситуація покращилася. За даними голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурула Апакана, який також є координатором безпекової підгрупи, інтенсивність обстрілів за цей час зменшилася майже на 80% порівняно з попереднім періодом», - зазначила прес-секретар Кучми.

«Проте повноцінний режим тиші так і не став реальністю, порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО продовжуються. Триває повзуча військова активність, виявлена СММ ОБСЄ на ділянках розведення сил та засобів в районі Петрівського і Золотого, особливу тривогу викликають факти облаштування укріплення кулеметних та мінометних позицій», - додала Оліфер.

Водночас, вона наголосила, що справжнє перемир'я є можливим лише за виконання низки складових. Зокрема, йдеться про «повне, стале та всеохоплююче припинення застосування зброї за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ і надання гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ», а також про «відведення важких озброєнь, танків та мінометів незаконними збройними формуваннями ОРДЛО відповідно до Мінських домовленостей і за моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ».

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Крім того, мова йде про «забезпечення безперешкодної та повноцінної роботи СММ ОБСЄ по всій території України, в тому числі, на ділянках вздовж неконтрольованої частини українсько-російського кордону зі створенням зон безпеки у прикордонних районах України та РФ», і про «демілітаризацію Кальміуського, Кумачового, Саханки, Новоазовська, повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року».

«Дотримання «мінської лінії» є принциповим для всього блоку безпекових питань. Зокрема, відповідно до цієї домовленості Донецька фільтрувальна станція має перебувати під контролем України», - наголосила Оліфер.

«Саме в такий спосіб може бути гарантована безпека і працівників цієї установи, і ремонтних бригад, і спостерігачів СММ ОБСЄ, які здійснюють моніторинг в цьому районі. Україна зробила все можливе для людей, які забезпечують постачання води сотням тисяч жителів Донбасу: так, кожну зміну ДФС супроводжують військові Збройних сил України. Натомість РФ, як і раніше, відмовляється надати відповідні гарантії безпеки», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня за результатами попередніх переговорів у Мінську ТКГ заявила про підтримку режиму припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком сезону збирання врожаю. Українська сторона переконана, що, з метою встановлення справжнього перемир'я, Росія та контрольовані нею бойовики мають виконувати безпекові положення Мінських угод.