"Хтось їх лікує, а хтось - стріляє": російський письменник-терорист "ДНР" зізнався у вбивствах людей (відео)
11:10, 19 липня 2018Війна
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Зізнання Захара Прилєпіна прозвучало під час інтерв'ю з Ксенією Собчак.
Захар Прилепін про вбивства людей
Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який втік з "ДНР", зізнався у вбивствах людей, коли був на війнах.
Його зізнання прозвучало в ефірі російського телеканалу "Дождь" під час інтерв'ю з Ксенією Собчак.
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У відповідь на запитання: "Ви вбивали людей?" Прилєпін відповів: "Безумовно. Я як людина, що побувала на трьох війнах, звичайно, вбивала людей [...] Я нічого при цьому не відчував, це така робота, як і будь-яка інша діяльність [...]. Хтось їх лікує, а хтось - стріляє".
Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".
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