"Хтось їх лікує, а хтось - стріляє": російський письменник-терорист "ДНР" зізнався у вбивствах людей (відео)

Зізнання Захара Прилєпіна прозвучало під час інтерв'ю з Ксенією Собчак.

Російський письменник-терорист Захар Прилєпін, який втік з "ДНР", зізнався у вбивствах людей, коли був на війнах.

Його зізнання прозвучало в ефірі російського телеканалу "Дождь" під час інтерв'ю з Ксенією Собчак.

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У відповідь на запитання: "Ви вбивали людей?" Прилєпін відповів: "Безумовно. Я як людина, що побувала на трьох війнах, звичайно, вбивала людей [...] Я нічого при цьому не відчував, це така робота, як і будь-яка інша діяльність [...]. Хтось їх лікує, а хтось - стріляє".

Раніше російський письменник-терорист Захар Прилєпін заявив, що йде з "посади" "заступника командира батальйону армії" "ДНР".