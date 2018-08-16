Бійці "кошмарять" ворога: потужний удар по позиціях терористів на Донбасі потрапив на відео

Терористи зазнали втрат унаслідок удару бійців.

Народний депутат і керівник Української добровольчої армії Дмитро Ярош показав, як бійці знищують позиції та військову техніку бойовиків.

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Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. "Відео без слів і музики. Але безпілотні бомбардувальники Української добровольчої армії продовжують "кошмарити" ворога... Цього разу - кілька вильотів - і в орків чотири трьохсотих та вражена техніка", - йдеться у повідомленні Яроша.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС, вночі бойовики вперше за декілька місяців вгатили по ЗСУ з "Градів".