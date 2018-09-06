Кому було вигідне вбивство Захарченка: Тука назвав прізвища

Докласти руку до вибуху в донецькому ресторані «Сепар» 31 серпня міг і головний опонент Захарченка - Ходаковський.

У ліквідації ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка могло бути зацікавлене як його близьке оточення і опоненти, так і олігарх Сергій Курченко, який втік до Росії.

Причина — перерозподіл фінансових потоків на окупованому Росією Донбасі. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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За його словами, прикласти руку до вибуху в донецькому ресторані «Сепар» 31 серпня міг головний опонент Захарченка — колишній співробітник СБУ Олександр Ходаковський, який перейшов на бік бойовиків в 2014 році. Останнього, що критикував «лідера» за крадіжку у великих масштабах, ще в 2015 році змістили з посади "секретаря радбезу ДНР». «Ходаковський неодноразово відкрито звинувачував Захарченка в колосальних розкраданнях і публічно погрожував передати всі зібрані матеріали до Москви», — заявив Тука.

Другим у списку заступник міністра назвав постраждалого під час вибуху в «Сепарі» «міністра доходів і зборів Олександра Тимофєєва («Саша Ташкент»): «У нерозлучних друзів віднедавна теж зіпсувалися стосунки. Він звинувачував Захарченка в стукацтві. До чого достукачилися — не знаю».

Також у списку тих, хто був зацікавлений у ліквідації «Захара», який замкнув на собі більшість фінансових потоків, називають й олігарха з оточення колишнього президента Януковича Сергія Курченка. Його можливу зацікавленість Георгій Тука пов'язує з тим, що після блокади ОРДЛО «різко збільшився фінансовий «пиріг» «ДНР», а також апетити тих, хто його "кусав".

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в кафе "Сепар" в центрі Донецька 31 серпня ватажок "ДНР" Олександр Захарченко убитий, а Тимофєєв отримав поранення. Крім того, ліквідовано охоронця Захарченка.