У Донецькій області на лінії розмежування померла жінка
23:51, 06 жовтня 2018Війна
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За словами очевидців, жінка знепритомніла під час перетину лінії розмежування.
Померла мешканка міста Торез / фото facebook.com/pressjfo.news
У Донецькій області під час перетину лінії розмежування по коридору «Горлівка – Бахмут» померла жителька непідконтрольного українському уряду міста Торез 1957 року народження.
Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський у Facebook. За його словами, інцидент трапився близько 9:00.
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"За отриманою інформацією від очевидців пригоди, жінці стало погано, вона втратила свідомість, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що при обстрілі Майорська бойовики поранили в голову місцеву жительку.
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