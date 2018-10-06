У Донецькій області на лінії розмежування померла жінка

За словами очевидців, жінка знепритомніла під час перетину лінії розмежування.

У Донецькій області під час перетину лінії розмежування по коридору «Горлівка – Бахмут» померла жителька непідконтрольного українському уряду міста Торез 1957 року народження.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський у Facebook. За його словами, інцидент трапився близько 9:00.

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"За отриманою інформацією від очевидців пригоди, жінці стало погано, вона втратила свідомість, викликали швидку допомогу, але лікарі нічого зробити не змогли", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що при обстрілі Майорська бойовики поранили в голову місцеву жительку.