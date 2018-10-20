Доба на Донбасі: бойовики били з мінометів та гранатометів, поранено одного українського бійця
Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська 16 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому ворог тричі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями - три рази вів прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях наших військ в районах Кримського, Авдіївки та Гнутового.
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В ході бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення. Стан його здоров’я задовільний, повідомили у прес-службі ООС.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка, Піски, Опитне, Гранітне, Павлопіль, Водяне, Гнутове та Лебединське", - йдеться у повідомленні.
Ворог продовжує застосовувати гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, зазначили у прес-службі.
За даними розвідки, протягом 19 жовтня, чотирьох окупантів знищено та ще двох поранено.
Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.
Як повідомляв УНІАН, бойовики стягнули в район Луганська "Гради" і гаубиці.