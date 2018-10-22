Бойовикам на Донбасі "закони не писані": від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Упродовж поточної доби бойовики російсько-окупаційних бандформувань 5 разів порушили режим припинення вогню без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Мар’їнки.

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"Вогонь російсько-окупаційних військ вівся по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське. Внаслідок ворожої діяльності жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил сьогодні не постраждав. У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири українських підрозділів та частин одразу приймають рішення на відкриття вогню у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.