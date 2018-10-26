Геращенко назвала «недолугою і невдалою» заяву Хуга про відсутність доказів російської присутності на Донбасі

Перший віце-спікер українського парламенту звернулася до Хуга з гострими запитаннями щодо роботи СММ ОБСЄ.

Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко називає «недолугою і невдалою» заяву першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга про можливість купівлі російської військової форми на базарі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи висловлювання Хуга про те, що моніторингова місія ОБСЄ не побачила доказів російського втручання на сході України.

«Щодо заяви представника ОБСЄ Александра Хуга, що, мовляв, російську військову форму можна купити на базарі. Мені щиро прикро, що Александр Хуг, чия місія на посаді заступника голови СММ ОБСЄ завершується такою очевидно недолугою і невдалою заявою. Сподіваюся, це просто невдало сформулювала ним фраза, а не позиція».

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При цьому Геращенко нагадала, що саме СММ ОБСЄ щотижня «фіксує на Донбасі і відображає в своїх офіційних звітах новітню російську радіолокаційну та іншу техніку, танки, іншу зброю.

«Російську. Новітню. Не радянську. Таку не купиш на базарі і не перемалюєш замість зірочки російський прапор», - написала вона.

«Тому принагідно хочу подякувати тим сміливим і чесним представникам СММ ОБСЄ, які є в місії, і які не сліпоглухонімі, а все бачать, фіксують і чесно пишуть про це в своїх рапортах», - наголосила Геращенко.

«Також хочу зазначити, що українська сторона всі ці роки докладала чимало зусиль, аби відсоток росіян в спостережній місії зменшився. Сьогодні їх менше - і спостерігачі відразу почали бачити російську військову техніку», - зазначила вона.

При цьому Геращенко звернулася до Хуга із запитаннями: «Чому СММ ОБСЄ так і не допустили до місця падіння МН17, до місця кримінальних розборок і вбивства Захарченка, зате там працювали російські фсбшники і Слідком РФ? Чому з цього приводу немає заяв?».

Також політик запитує в першого заступника голови СММ ОБСЄ, «чому немає заяв щодо виявлених протипіхотних мін з російським маркуванням?»

«Маркування теж намалювали партизани? До речі, на цих мінах підірвалися в тому числі і патруль СММ. Де заяви про факти сексуальних домагань до жінки - цивільної спостерігача? Бойовики так і не назвали ім‘я негідника, який тяг її з машини, й не провели розслідування», - додала Геращенко.

За її словами, ці запитання українська сторона ставить регулярно в Мінську.

«Будемо це робити і надалі і очікувати та вимагати від ОБСЄ ретельного, неупередженого і чесного виконання спостережної місії, без загравань з РФ»,- підсумувала перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови СММ ОБСЄ Хуґ, який цього місяця залишає свою посаду, заявив, що спостерігачі не побачили доказів російського втручання на сході України.

«Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання - УНІАН). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України ґрунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону», - сказав він.

Хуг також додав, що спостерігачі місії бачили людей з розпізнавальними знаками Російської Федерації, але, за його словами, «таку уніформу можна купити будь-де».