Окупанти планують включити до "списків виборців" на Донбасі російських військових - розвідка

Усіх незаконно прибулих на територію України військовослужбовців ЗС РФ планується залучити до псевдовиборів як місцевих жителів.

Російські окупаційні адміністрації на Донбасі мають намір включити військовослужбовців ЗС РФ до списків виборців як місцевих жителів.

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

"Російські окупаційні адміністрації мають намір залучити усіх незаконно прибулих на територію України військовослужбовців ЗС РФ, громадян Росії, до участі у "виборах" 11 листопада, включивши їх до числа виборців як місцевих жителів, прописаних за адресами військових частин", - сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей призначено так звані «позачергові вибори голови «ДНР» та «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

У місії США при ОБСЄ закликали владу Російської Федерації виконати Мінські угоди з мирного урегулювання ситуації на Донбасі замість організації у регіоні незаконних так званих «виборів».