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Окупанти планують включити до "списків виборців" на Донбасі російських військових - розвідка

13:42, 02 листопада 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

"Російські окупаційні адміністрації мають намір залучити усіх незаконно прибулих на територію України військовослужбовців ЗС РФ, громадян Росії, до участі у "виборах" 11 листопада, включивши їх до числа виборців як місцевих жителів, прописаних за адресами військових частин", - сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей призначено так звані «позачергові вибори голови «ДНР» та «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».

У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.

У місії США при ОБСЄ закликали владу Російської Федерації виконати Мінські угоди з мирного урегулювання ситуації на Донбасі замість організації у регіоні незаконних так званих «виборів».

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Теги: #Донбас#Росія#вибори