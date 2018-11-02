Окупанти планують включити до "списків виборців" на Донбасі російських військових - розвідка
Російські окупаційні адміністрації на Донбасі мають намір включити військовослужбовців ЗС РФ до списків виборців як місцевих жителів.
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Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.
"Російські окупаційні адміністрації мають намір залучити усіх незаконно прибулих на територію України військовослужбовців ЗС РФ, громадян Росії, до участі у "виборах" 11 листопада, включивши їх до числа виборців як місцевих жителів, прописаних за адресами військових частин", - сказав Гуцуляк.
Як повідомляв УНІАН, на 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей призначено так звані «позачергові вибори голови «ДНР» та «ЛНР» і так званих «депутатів парламентів».
У ЄС та США заявили, що призначення «виборів» у так званих «ЛНР» і «ДНР» є порушенням Мінських домовленостей.
У місії США при ОБСЄ закликали владу Російської Федерації виконати Мінські угоди з мирного урегулювання ситуації на Донбасі замість організації у регіоні незаконних так званих «виборів».