Незаконні "вибори" на Донбасі суперечать Мінським угодам - Меркель

Канцлер Німеччини наголосила, що альтернативи Мінському процесу немає.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що заплановані на 11 листопада так звані "вибори" на окупованому Донбасі суперечать Мінським угодам, покликаним мирно врегулювати ситуацію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Як заявила Меркель, у контексті встановлення миру на Донбасі йдеться також про проведення "критичних місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Вона висловила позицію Німеччини щодо запланованих на 11 листопада "виборів" на окупованому Донбасі. "Ці вибори не відповідають змісту Мінських домовленостей", - наголосила Меркель.

За словами канцлера, вона розуміє, "наскільки важко було продовжити особливий статус на Донбасі (продовження до 31 грудня 2019 року дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" - УНІАН)".

"Ми вдячні парламентаріям за це. У нас нічого іншого немає окрім Мінського процесу, тому дуже важливо, що Україна виконує свої зобов'язання, навіть якщо це важко, і Німеччина буде на боці України у цьому питанні для підтримки", - запевнила Меркель.

Вона підтвердила, що територіальна цілісність є визначальною і суттєвою, а Україна має сама визначати свій шлях.

Раніше заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що РФ хоче зміцнити позиції "ДНР" і "ЛНР" шляхом проведення незаконних виборів.